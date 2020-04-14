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Mustafa Kapı'nın menajeri yıldız oyuncunun yeni adresini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.04.2020 10:01 | Son Güncelleme

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mustafa Kapı, İspanyol ekiplerini peşinden sürüklüyor. Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen, "Atletico Madrid, Valencia, Villarreal, Celta Vigo ve Real Sociedad Mustafa Kapı ile ilgileniyor" dedi.

Avrupa'da oynamak istediği gerekçesiyle, Galatasaray'ın önerdiği yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Mustafa Kapı'nın durumu pek çok La Liga takımlarının dikkatini çekti. Bu iki kulübün Atletico Madrid ve Valencia olduğu öğrenildi.

Sivasspor'la 22 Aralık 2018'de yapılan lig maçında 90+5'te Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna girerek Galatasaray'ın 16 yaşında en genç futbolcusu ünvanına sahip olan Mustafa Kapı'nın sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona eriyor. Ancak sözleşme yenileme krizi sebebiyle, çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

17 yaşındaki futbolcu yaz döneminde serbest kalacak; fakat ne var ki kendisini transfer edecek takımın klasmanına göre Galatasaray yetiştirme bedeli alacak.

Oyuncunun temsilcisi Necdet Ergezen, genç futbolcunun İspanya'ya uygun bir yapısı olduğunu ve rotasının da La Liga olacağını açıkladı.

Ergezen, "Genel olarak İspanya'ya uygun bir futbolcu. Şu anda serbest İspanyol kulüpleri onu geleceği yatırım olarak görüyorlar. Atletico ve Valencia adına arayanlar oldu. Korona virüs krizi çıkmasaydı, Atletico Madrid pozitifti. Valencia, Villarreal, Celta Vigo, Real Sociedad, Mustafa Kapı ile ilgileniyor" dedi.

(Ajansspor)

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Galatasaray Mustafa Kapı menajer

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