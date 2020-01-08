Mustafa Karataş’tan ‘dini değerler’ konferansı

Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘Allah Sevgisi ve Dini Değerler’ konulu konferansın konuğu olan Prof. Dr. Mustafa Karataş önemli bilgiler verdi.

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Körfez Barbaros İmam Hatip Ortaokulu’nun Değerler Eğitimi kapsamında düzenlediği ‘Allah Sevgisi ve Dini Değerler’ konulu konferansın konuğu Prof. Dr. Mustafa Karataş oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın da katıldığı konferansta konuşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, insan sağlığının önemine değindi, hastalıkların yüzde 75’inin ruh sağlığı ile alakalı olduğuna dikkat çekti, ‘psikolojik’ etkenleri sıraladı.

İnsan kelimesinin kökünde unutan ve ünsiyet eden olmak üzere iki anlamı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Karataş, bir araya geldiğinde hemen anlaşan, göz göze geldiğinde hemen frekansları tutan varlık olan insanın kâinatın bekçisi olduğunu söyledi. Okul Müdürü Zafer Pınar da katılım dolayısıyla teşekkür ederken, Başkan Şener Söğüt, Prof. Dr. Mustafa Karataş’a tablo hediye etti.



