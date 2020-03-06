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Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak

İZMİR HABERLERİ  | 06.03.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sesi ve sahne performansı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Mustafa Keser, uzun bir aradan sonra İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor.İki yıl sonra ilk kez İzmir’de konser verecek olan ünlü sanatçı Mustafa Keser, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

Mustafa Keser iki yıl aradan sonra İzmirlilerle buluşacak

Sesi ve sahne performansı ile dikkat çeken ünlü şarkıcı Mustafa Keser, uzun bir aradan sonra İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor.
İki yıl sonra ilk kez İzmir’de konser verecek olan ünlü sanatçı Mustafa Keser, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak. Alsancak’ta bulunan Mumlu Meyhane’de sahneye çıkacak olan Keser, gece için önemli bir repertuvar hazırladı. 6 Mart Cuma akşamı ünlü sanatçının gerçekleştireceği konseri yaklaşık bin kişinin izlemesi beklenirken, Keser’in kendine has yorumu izleyenler keyifli dakikalar yaşatacak.
Linet, Zeynep Calasini, Seccad Mehmedi gibi ünlüleri mekanında bir araya getiren mekanın sahibi ve işletmecisi Gökhan Plana, “Birçok ünlü isim Mumlu’da sahne alacak. Mustafa Keser’de eminiz ki muhteşem bir geceye imza atacak” dedi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:42
Akşam
19:16
Yatsı
20:32

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Büşra Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
Ufuk Eczanesi
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