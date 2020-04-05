YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Mustafa Öztürk Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu

Mustafa Öztürk Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 05.04.2020 23:26 | Son Güncelleme

Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi.Güven-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi.

Mustafa Öztürk Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanı oldu

Güven-İş Sendikası Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi.
Güven-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından Samsun İl Başkanlığı görevine Mustafa Öztürk getirildi. Mustafa Öztürk yaptığı açıklamada, genel başkanları Tuncay Şaş’a kendisini bu onurlu makama layık gördüğü için teşekkür ettiğini belirterek, "Bilmelisiniz ki, hayata geçireceğimiz projeler, üyelerimizin iş hayatında mutluluğu, refah içinde yaşaması güzel aziz ülkemize, milletimize ve Samsunumuza sendikamıza bir kimlik kazandırmak adına olacaktır. Üzerimde taşıdığımız bu ağır yükün sorumluluğunun bilinciyle, hazırladığımız projelerimizle, sizlerden aldığımız destekle bugünden sonra işimiz sadece hizmet olacaktır. Makam sevdalısı olarak değil, hizmet sevdalısı olarak, değişim ve gelişimde sürekliliği yakalayarak değerli üyelerimizle beraber sendikamızı hak ettiği yere getirmek en büyük hedefimizdir" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

Karantinaya alınan köyde tespit ve test çalışması yapılıyor

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Koronayı unutup birbirine girdiler: 1 yaralı

Giresun’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Giresun’da tarım aracı devrildi: 1 ölü

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Aydın'da koronavirüs tedbirlerine aykırı taşımacılık yapan sürücüye para cezası

Freni boşalan kamyon ormana daldı

Freni boşalan kamyon ormana daldı

Samsun Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
06:02
Öğle
12:42
İkindi
16:19
Akşam
19:12
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Albayrak Eczanesi
Ilkadim
İlkadım Eczanesi
Ilkadim
Sahara Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

PTT önünde kuyruk oluşturan bin TL destek ödemesi evlerde yapılacak

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

Samsun’da polisten kaçarken yanan araçtaki uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı

100 Kombine Bilet Alıp Taraftara Bağışladı

100 Kombine Bilet Alıp Taraftara Bağışladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.