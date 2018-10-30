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Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.10.2018 07:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Mustafa Pektemek çılgınlığı yaşanıyor! Beşiktaş taraftarları, uzun bir süre sonra ilk 11'de sahaya çıkan ve Çaykur Rizespor karşısında ilk yarıda 2 gol atan Mustafa Pektemek'e övgüler yağdırdı.

İşte siyah beyazlı takımın Mustafa Pektemek paylaşımları....

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

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Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
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Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
3 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
4 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
5 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
6 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
7 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
8 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
9 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
10 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
11 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
12 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
13 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
14 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
15 / 15

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı

Mustafa Pektemek'in 2 gol atması sosyal medyayı salladı
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş mustafa pektemek

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