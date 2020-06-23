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Mustafa Şahin: “Çiftçimizin 1 kuruş daha kar etmesi için çabalıyoruz”

KAYSERİ HABERLERİ  | 23.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

Kayseri’de yem bezelyesi hasadında konuşan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Çiftçimizin 1 kuruş daha kar etmesi için çabalıyoruz” dedi.Talas ilçesine bağlı Çatakdere Mahallesinde gerçekleşen yem bezelyesi hasadına Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Tohum Sanayicileri Üreticileri ve Alt Birliği (TÜSİAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ve çiftçiler katıldı.Tarım İl Müdürlüğü ile çiftçiler için iş birliğine devam edeceklerini söyleyen Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan” Özellikle anıza ekim mibzeri, kapasitesi 80 dekarlık.

Kayseri’de yem bezelyesi hasadında konuşan Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Çiftçimizin 1 kuruş daha kar etmesi için çabalıyoruz” dedi.
Talas ilçesine bağlı Çatakdere Mahallesinde gerçekleşen yem bezelyesi hasadına Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Tohum Sanayicileri Üreticileri ve Alt Birliği (TÜSİAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ve çiftçiler katıldı.
Tarım İl Müdürlüğü ile çiftçiler için iş birliğine devam edeceklerini söyleyen Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan” Özellikle anıza ekim mibzeri, kapasitesi 80 dekarlık. Anıza ekimin avantajlarından yararlanmak gerekir. Hem zamandan tasarruf, hem yakıt tasarrufu sunar. Nadasa bırakma noktasında da büyük bir avantaj sağlamaktadır. Toprağın organik maddesini de korumaktadır. Bu noktada Talas Belediyesi elinden gelen her desteği verecektir. Bunların yanında Talas Belediyesinin koyun yıkama, koyun kırkma makinası da yapılan hizmetlerden bazılarıdır. Çiftçiyi desteklemek anlamında taş toplama makinası ve kompost karıştırma makinası çiftçinin hizmetine sunulmuştur. İl tarım müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çalışmalara devam edeceğiz” dedi.
Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, yem ihtiyacını karşılayamadıkları zaman kar edebilme şanslarının olmadığı söyleyerek sözlerine şöyle devam etti:
” Bugün bazı yeni ürünlerimizi Kayseri’deki çitçilerimizin hizmetine sunmak ve farkındalık oluşturmak için buradayız. Kayseri’de 2-3 yıldır yem bezelyesi kullanılıyor ama biz bu işi biraz daha hızlandırmak istiyoruz. Yem bezelyesi hem protein açısından hem de vermiş verimlilik açısından Türkiye’de ve İç Anadolu bölgesinde çok önemli yere sahip. Büyükşehir Belediyemiz, Tarım İl Müdürlüğümüz ve diğer tüm kurumlarımızda dahil çitçimizin 1 kuruş daha fazladan kar etmesi için çabalıyoruz. Çok şükür başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Bu arazi nadasta bekleyecek. Biz burada anıza direk ekim yapıyoruz. Kayseri’deki hesap ile bizim satarken değil alırken kar etmemiz gerekiyor. Burada da üretim maliyetlerinin düşürülmesinde ki en önemli unsur sahaya ne kadar az girebilirsek ne kadar az mazot tüketebilirsek karımız o kadar çok olur. Anıza direk kip yapmanın diğer normal ekimlere nazaran bazı yıllarda olumsuz sonuçlar verildiği görülmektedir. Bu bölge İç Anadolu bölgesinin en önemli besicilik yerlerinden biri. Biz kaba yem ihtiyacımızı kendimiz karşılamadığımız sürece yapmış olduğumuz hayvancılıktan kar edebilme şansımız yok.”
Salgının öğrettiği en önemli dersin üretmek olduğunu belirten TÜSİAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ise,” Tohum yatağını iyi hazırlayamaz isek tohum miktarını artırmak gerekir. Eğer itinalı bir ekim yapmıyorsan tohum miktarını artırman gerekir. Bizim çiftçimiz her şeyi zamanında yapamadığı için veya uygun zamanda ekemediği için tohum miktarının artması gerekir. Bu salgın döneminin bizlere verdiği en önemli ders üretmektir. Üretmenin ne kadar kutsal olduğunu ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Gerekirse dışarıdan İthal ederiz düşüncesinin ne kadar yanlış olduğunu anlamış olduk. Gelecek için çok ümit verici bir çalışma. Hayvancılığımızın gelişmesi için gelecek nesillerin rahat sıkıntı çekmemesi için tarımımızın gelişmesi için çok önemli bir adım olarak görüyorum” dedi.

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