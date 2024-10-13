MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mustafa Sandal'dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un o sözlerine tepki!

Mustafa Sandal'dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un o sözlerine tepki!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.10.2024 08:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş son açıklamasıyla gündemde. Gündemi yakından takip eden Mustafa Sandal Kurtulmuş'un sözlerine tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un o sözlerine tepki!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş son açıklamalarıyla gündemde. Daha önceden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesine yönelik sözleri gündem olmuştu. Yapıcıoğlu "Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın diyoruz" demişti.

Şimdi de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili 'değiştirilmesi gerekir' çıkışıyla dikkat çekti.

Kurtulmuş "Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-10-13 080505

Son dönemde Özgür Özel'e gösterdiği tepkilerle adından söz ettiren Mustafa Sandal bu konuda da sessiz kalmadı.

"3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi "3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

Mustafa Sandal TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sözlerini paylaşarak "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" diyerek tepki gösterdi.

Mustafa Sandal paylaşımı sonrası X'te en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİLERİ

Mustafa Sandal Özgür Özel'in Gebze'de yaşanan katliama sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Sandal "Sn. Özgür Özel, şu saat oldu sizden yine ses yok. Haritada işaretledim, ana muhalefet lideri olarak top sizde!" dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Mustafa Sandal
En Çok Okunan Haberler
Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Pavyonda kan donduran görüntü! Görüştüğü kadını katletti ardından kendini vurdu

Torun vahşeti! Evde 3 kişi kanlar içinde ölü bulundu

Torun vahşeti! Evde 3 kişi kanlar içinde ölü bulundu

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

Görenler inanamadı! Acı tablo... 'İnsan ne diyeceğini bilemiyor'

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

100 bin TL limitli kredi kartına 750 liralık vergi... Uzmanlar konuştu!

Kadın cinayetleri soruldu! Yanıtları dile düştü: "Samimiyetsizlik..."

Kadın cinayetleri soruldu! Yanıtları dile düştü: "Samimiyetsizlik..."

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yeni gelişme, böyle getirildi

Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti! Yeni gelişme, böyle getirildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Prime Alışveriş Festivali'nin yıldızları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.