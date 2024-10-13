Mustafa Sandal'dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un o sözlerine tepki!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş son açıklamalarıyla gündemde. Daha önceden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesine yönelik sözleri gündem olmuştu. Yapıcıoğlu "Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın diyoruz" demişti.

Şimdi de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili 'değiştirilmesi gerekir' çıkışıyla dikkat çekti.

Kurtulmuş "Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

Son dönemde Özgür Özel'e gösterdiği tepkilerle adından söz ettiren Mustafa Sandal bu konuda da sessiz kalmadı.

Mustafa Sandal TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sözlerini paylaşarak "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" diyerek tepki gösterdi.

Mustafa Sandal paylaşımı sonrası X'te en çok konuşulan isimler arasında yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİLERİ

Mustafa Sandal Özgür Özel'in Gebze'de yaşanan katliama sessiz kalmasına da tepki gösterdi. Sandal "Sn. Özgür Özel, şu saat oldu sizden yine ses yok. Haritada işaretledim, ana muhalefet lideri olarak top sizde!" dedi.