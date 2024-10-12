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  4. Numan Kurtulmuş'tan Anayasa açıklaması! "3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

Numan Kurtulmuş'tan Anayasa açıklaması! "3'üncü madde değişmeli" dedi, siyasi isimler tepki gösterdi

12.10.2024 21:46
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Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
12.10.2024 21:46
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3'üncü maddesiyle ilgili 'değiştirilmesi gerekir' çıkışı gündem oldu. Kurtulmuş "Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir" dedi. Bu açıklamaya siyasi isimlerden tepkiler geldi.

Türkiye'de Anayasa tartışmaları devam ediyor. Daha önceden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın ilk 4 maddesine yönelik sözleri gündem olmuştu. Yapıcıoğlu "Anayasa'nın dördüncü maddesi olmasın diyoruz" demişti.Tartışmalarla ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Başlatılmak istenen tartışmalar boş ve beyhudedir" ifadelerini kullanmıştı.

"BU PERSPEKTİFTEN BAKINCA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa ile ilgili Gazi Üniversitesi'nde 2 gün önce yaptığı konuşma gündem oldu. Kurtulmuş, Anayasa'nın 3'üncü maddesinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Kurtulmuş şunları ifade etti:

"Yine sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Bizim anayasa anlayışımızda da devlet anlayışımızda da bu devletin aslı milletir. Devlet aygıtı milletin işlerini iyi yönetmek için kurulan mekanizmadır. Bu çerçevede Anayasa'da asolan milletin ihtiyaçlarının dile getirilmesi ve anlatılmasıdır. Çok sıradanmış gibi görünen devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabiri, Anayasa'da yer alan ve hepimizin çok sık kullandığı... Doğrudur ama bu perspektiften baktığınızda değiştirilmesi gerekir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir."

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PEŞ PEŞE TEPKİLER!

AĞBABA: 'BU MADDENİN NEYİNDEN RAHATSIZ OLUNUR?'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba şunları ifade etti:

"HÜDA-PAR'dan sonra AKP de ağzındaki baklayı çıkarmış. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş 'Anayasa'nın 3’üncü maddesi değiştirilmelidir' diyor.

  1. Madde 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.' Bu maddenin neyinden rahatsız olunur?

Anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez! Buna asla müsade etmeyeceğiz."

ENGİNYURT: 'BUNUN NERESİ SENİ RAHATSIZ ETTİ?'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Kurtulmuş'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bak gördün mü sen! Anayasanın 3. Maddesin de yazım hatası varmış,değişmesi gerekirmiş. 3.Madde: 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür' diyor. Numan Efendi! Bunun neresi seni rahatsız etti? Yazım hatası yok,Saraydan gelen talimat var. İlk 4 madde değişemez."

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ÜMİT ÖZDAĞ: 'BU DEVLET YIKILIRSA HEPİMİZ ALTINDA KALIRIZ'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise şunları söyledi:

"Alıştıra alıştıra bölecekler anlaşılan. Numan Kurtulmuş kelime oyunu yapıyor. Oysa doğrusu 'Türkiye devleti ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüdür.'

Devlet, yüksek otorite, millet ve ülkeden oluşur. Bütün devletler hukuku kitaplarında böyle anlatılır. Onun için yazanlar doğru yazmış. Tabii amaç ilk 3 maddede masum değişiklikler önerip sonra içeriğini tamamen yok etmek. Bu devlet yıkılırsa hepimiz altında kalırız. Fakat en çok yöneten ve yıkanlar kalır."

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş Anayasa
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