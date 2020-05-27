YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”

Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”

AYDIN HABERLERİ  | 27.05.2020 09:38 | Son Güncelleme

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mustafa Savaş, mesajında; “27 Mayıs 1960 darbesi tarihimize kara bir leke olarak geçen, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesidir.

Mustafa Savaş; “Menderes bu ülkede bir düzeni değiştirmiştir”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mustafa Savaş, mesajında; “27 Mayıs 1960 darbesi tarihimize kara bir leke olarak geçen, cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesidir. Milli iradeyi hiçe sayarak iktidarı gasp etme amacıyla yapılan bu alçak girişim, bir milletin yükseliş hikayesini hazmedemeyip engel olma hedefiyle dış güçlerin toplum mühendisliğinde gerçekleşmiştir. Aydın’ın yiğit evladı Adnan Menderes’in ‘Yeter söz milletindir’ diyerek verdiği mücadele, aziz milletimizin de desteğini alarak iktidar olmasını sağlamıştır. Merhum Menderes, kısa süre içerisinde Anadolu’nun dört bir yanında milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak Türkiye’ye çağ atlatan projeleri hayata geçirmiştir. Milleti özünden koparmak isteyen, tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize düşman bir kesim, hem bu alanda hem de yatırımlar konusunda Türkiye’nin önünü kesmek istese de, Menderes ile birlikte bu düzen değişmiştir. Siyasal ve toplumsal hayatta hâkim süren atalet, milletimizin gönlünde taht kuran Adnan Menderes ile birlikte son bulmuştur. Tıpkı bugün olduğu gibi o günlerde de Adnan Menderes’in Türkiye’nin ufkunu açan ve şaha kaldıran icraatları şüphesiz birilerini rahatsız etmiştir. Yalan ve iftiralarla darbeye zemin hazırlayan cuntacı zihniyet meşru hükümete tehditler savurmaktan geri kalmamıştır. Bu tehditler sonrasında darbe ile iktidardan edilen meşru hükümet, hukuki zeminde karşılık bulmayan bir mahkemede vesayetçi hâkimler tarafından darağacına gönderilmiştir. Antidemokratik müdahaleleri meşru hale getiren yasalarla vesayet rejiminin önü açılmıştır. Seçilmiş bir başbakanı ve dava arkadaşı devlet adamlarını idama mahkûm eden vesayet ve statükocu zihniyet, demokrasiye ve vicdanlara da kilit vurmuştur.
Milli iradeyi yok saymayı alışkanlık haline getiren cuntacı zihniyet bu kez de FETÖ’nün hain girişimiyle 15 Temmuz 2016 tarihinde yeniden ortaya çıkma cüretinde bulunsa da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aziz milletimiz, cesareti ve direnişiyle bu kez buna izin vermemiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı meydanlara çıkan milletimiz, darbelere geçit verilmeyeceğini büyük bir mücadele ile haykırmıştır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, göğsünü siper eden milletimiz, demokrasi düşmanı, vesayet sevdalılarına karşı büyük bir ders vererek darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapatmıştır. 15 Temmuz’da yazılan kahramanlık destanı ile darbe zihniyeti ebediyen Anadolu topraklarından silinmiştir.
Bu duygu ve düşüncelerimle, demokrasi şehidi, saygıdeğer hemşehrimiz Adnan Menderes’i ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. Merhum Menderes’in aziz hatıralarına sahip çıkacak, gelecek nesillerimize de aktararak sonsuza kadar yaşatacağız. Demokrasi düşmanlarını da asla unutmayacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar Böyle yalvardı: Yapmayın, evdekiler görür ve eşim de beni boşar
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mesai saatleri normale döndü

Mesai saatleri normale döndü

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Campanharo ailesinde "Kim Daha" yarışması

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Balıkesirli öğrencilerden "uzaktan orkestrayla" müzik keyfi

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Yasin Hacıoğlu: “Altın alım fırsatı devam ediyor”

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Bozcaada'da normalleşme süreci hazırlıkları

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Iğdır’da 4 günlük yasak sonrası vatandaşlar dışarı çıktı

Aydın Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:00
Sabah
05:43
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:28
Yatsı
22:04

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Emniyet Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kuşadası ve Söke’de yol yapım, alt yapı çalışmaları sürüyor

Kuşadası ve Söke’de yol yapım, alt yapı çalışmaları sürüyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

Aydın’ın meyveleri şifa kaynağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.