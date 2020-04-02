Mustafakemalpaşa Belediyesi 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu

Mustafakemalpaşa Belediyesi mobil saha ekibi, ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelge ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan mobil saha ekibi vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı ile birlikte hareket eden Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş üstü veya kronik hastalığı bulunan vatandaşlardan Vefa Destek Hattı üzerinden gelen talepleri yerine getiriyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yaşlı vatandaşların gıda, ilaç, maaş, fatura ödemesi, temizlik, evde bakım ve ambulans gibi birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet sunuyor.

"Vefa için biz geldik"

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda mobil saha ekibi ilçede yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda tespit edilen vatandaşlarımızın da kapısına kadar giderek vefa için biz geldik diyoruz. Ekiplerimiz kapı kapı geziyor ve yaşlılarımızın bir ihtiyacı olup olmadığı soruyorlar" şeklinde konuştu.