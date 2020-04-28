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Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür Portalı hem bilgilendiriyor, hem eğlendiriyor

BURSA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi, her alanda dikkat çeken çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ‘Evde Hayat’ parolasıyla hayata geçirdiği Kültür Portalı ile hem bilgilendiriyor hem eğlendiriyor.Korona virüs nedeniyle insanların evde geçirdiği zamanı iyi değerlendirebilmelerini sağlamak maksadıyla “Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür Portalı” yayınları başladı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, her alanda dikkat çeken çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ‘Evde Hayat’ parolasıyla hayata geçirdiği Kültür Portalı ile hem bilgilendiriyor hem eğlendiriyor.

Korona virüs nedeniyle insanların evde geçirdiği zamanı iyi değerlendirebilmelerini sağlamak maksadıyla “Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür Portalı” yayınları başladı. Kültür etkinlikleri kapsamında hazırlanan yayınlar farklı alanlarda uzman kişiler, sanatçı ve sporcuların katkıları ile oluşturuldu. Haftanın 7 günü Belediyenin sosyal medya hesaplarından spor, sağlık, kültür ve sanat başlıklarıyla hem bilgilendiren hem eğlendiren içerikler yayınlanıyor.

‘Ramazan deva gibi geldi’
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Hem hüznü hem sevinci bir arada yaşadığımız zamanlardan geçiyoruz. Korona günleri bizden ve sevdiklerimizden bir şeyler alırken, sanki Ramazan’ın merhamet iklimi, virüsün aldıklarını vermek, kanayan yaraları sarmak için bir deva gibi geldi. Bu süre zarfında evlerimizde kalmaya da mecbur kaldık. Ancak özgürlüğüne düşkün bir millet olan bizler, tarih boyunca mahrumiyet duygusuyla baş etmenin bir yolunu bulmuşuzdur. Biz de arkadaşlarımızla oturduk, bu kısıtlı günleri imkana, mahrumiyet duygusunu neşe ve sohbete çevirmek adına bir kültür portalı hazırlayalım dedik. Vatandaşlarımızın evde geçirilen zamanlarını iyi değerlendirmeleri adına bir katkı sunmak maksadıyla her gün farklı konuları işliyoruz. Hem büyükler hem küçükler için oluşturulan içerikler şimdiden büyük beğeni topladı. Vatandaşlarımız yayınları belediyemizin sosyal medya hesaplarında takip edebilir” dedi.

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