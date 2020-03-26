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Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı

BURSA HABERLERİ  | 26.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı.Mehmet Zeki Koçberber, 5 Şubat 2019 tarihinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına görevlendirilmiş, 7 Ağustos tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2019/268 nolu kararıyla, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına asaleten atanmıştı.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı.
Mehmet Zeki Koçberber, 5 Şubat 2019 tarihinde Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına görevlendirilmiş, 7 Ağustos tarihinde ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2019/268 nolu kararıyla, Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına asaleten atanmıştı. 20 Ocak’ta 2 aylık izne ayrılan ilçe kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber emekliye ayrıldı. Yaklaşık iki aydır Karacabey Kaymakamı Yusuf Gökhan Yolcu’nun vekalet ettiği Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamlığı görevine, önümüzdeki günlerde atama bekleniyor.

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