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Mustafakemalpaşa’da çiftçiye destek hız kazandı

BURSA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilçe çiftçisine destek çalışmalarını hızlandırdı.Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve veterinerler tarlada çiftiyle, çiftliklerde ise hayvan yetiştiricileri ile buluşuyor.nÇiftçilere yönelik her türlü teknik destek ve bilgilendirme yapan ekipler, ekimden hasada kadar olan süreçte en iyi verimin alınması ve kaliteli ürün elde edilmesi için hizmet sağlıyor."Üreticilerimizin yanındayız"Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırdığını belirterek "Ziraat mühendisimiz ve veterinerimizle üreticilerimizin yanındayız" dedi.Başkan Kanar, "Teknik ekiplerimiz, ilk ekimlerden son hasada kadar 4 mevsim boyunca gerçekleştireceğimiz çiftçi buluşmalarımızın ilkinde üreticilerimizle bir araya geldiler.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte ilçe çiftçisine destek çalışmalarını hızlandırdı.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve veterinerler tarlada çiftiyle, çiftliklerde ise hayvan yetiştiricileri ile buluşuyor.nÇiftçilere yönelik her türlü teknik destek ve bilgilendirme yapan ekipler, ekimden hasada kadar olan süreçte en iyi verimin alınması ve kaliteli ürün elde edilmesi için hizmet sağlıyor.

"Üreticilerimizin yanındayız"
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, yeni normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmalarını hızlandırdığını belirterek "Ziraat mühendisimiz ve veterinerimizle üreticilerimizin yanındayız" dedi.
Başkan Kanar, "Teknik ekiplerimiz, ilk ekimlerden son hasada kadar 4 mevsim boyunca gerçekleştireceğimiz çiftçi buluşmalarımızın ilkinde üreticilerimizle bir araya geldiler. Tarımsal faaliyetlerin artmasıyla birlikte her türlü teknik destek, bilgilendirme sunumları, AB Projeleri, hibe, hayvancılık, organik tarım ve ıslah çalışmalarımızla hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Yeşil Bursa’mızın dörtte birini oluşturan mümbit topraklarımızda yerli ekonomiyi ve tarımsal kalkınmayı canlandırmak adına gayretle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

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