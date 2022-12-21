Mustafakemalpaşa’da korkutan yangın

Tek katlı müstakil evde çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçrarken, ikamet içindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Mustafakemalpaşa Ovaazatlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hatice Ş.’ye (61) ait tek katlı ikamette, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Bahçe işleri ile uğraşırken alevleri fark eden Hatice Ş., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, mahalleliye korkulu anlar yaşatan yangına müdahale etti. Çatısı tamamen yanan ev kullanılmaz hale gelirken, alevlerden geriye büyük çaplı maddi hasar kaldı.

Evinin yanması sonucu büyük üzüntü yaşayan Hatice Ş.’ye komşuları sahip çıktı.

