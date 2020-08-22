YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mustafakemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok

Mustafakemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok

BURSA HABERLERİ  | 22.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Bursa’da bir süredir takibe alınan iş yerinden 105 ecstasy hap ele geçirildi.

Mustafakemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok

Bursa’da bir süredir takibe alınan iş yerinden 105 ecstasy hap ele geçirildi. İşletme sahibi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Lalaşahin Mahallesinde bir işyerini takibe aldı. İş yerine yapılan operasyonda esrar, metamfetamin, 105 ecstasy hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilerek iş yeri sahibi Serkan S. gözaltına alındı.
Serkan S. emniyette yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mustafakemalpaşa’da uyuşturucuya geçit yok

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'dan duygusal paylaşımEbru Şallı'dan duygusal paylaşım
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Marmaris’te polisten şok denetimler
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
Kabakoz’a 300 araçlık tır parkı
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
"Kantocu" müzikali Bodrum'da sahnelendi
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Aydın'da fabrika çatısından zemine düşen işçi yaralandı
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm
Ünlü iş adamının evinde şüpheli ölüm

Bursa Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
19:59
Yatsı
21:24

Bursa Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Gürkan Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
Gürsu’da kaçakla mücadele kararlılıkla sürüyor
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor
Dev tesis için esnaf ve vatandaştan hayır dua
Dev tesis için esnaf ve vatandaştan hayır dua
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.