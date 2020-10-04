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Mustafakemalpaşa’da yeni bekçiler göreve başladı

BURSA HABERLERİ  | 04.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilme gibi konularda görevlendirilen 16 bekçi bugün göreve başladı.Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçileri ilçenin huzur ve güvenliği için ilk düdüklerini çalarak Bursa Caddesi, Adnan Menderes Meydanı, Balıkesir Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi ve ara sokaklarda görev aldı.

Mustafakemalpaşa’da yeni bekçiler göreve başladı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde asayişin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve güvenlik olaylarına anında müdahale edilebilme gibi konularda görevlendirilen 16 bekçi bugün göreve başladı.
Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen çarşı ve mahalle bekçileri ilçenin huzur ve güvenliği için ilk düdüklerini çalarak Bursa Caddesi, Adnan Menderes Meydanı, Balıkesir Caddesi, Fevzi Paşa Caddesi ve ara sokaklarda görev aldı. İlçe Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin eğitim merkezlerinden başarıyla mezun olan bekçileri görev yerlerinde ziyaret ederek tebrik ve başarı dileklerinde bulundu.

Mustafakemalpaşa’da yeni bekçiler göreve başladı

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