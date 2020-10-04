Mustafakemalpaşa’da yenilenen hayvan barınağına renk geldi

Sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda bakılmasını sağlamak ve hayvanlara daha çağdaş bir yaşam alanı kazandırmak için Hayvan Barınağı baştan ayağa yenilendi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla; hayvanseverlerin ve okullardan ziyarete gelen grupların etkinlikleri için barınak neredeyse en baştan inşa edildi. İlçede yaşayan hayvanseverlerden de fikir alınarak yürütülen çalışmaların ardından dönüşüm tamamlandı. İlçe Tarım Müdürlüğü, meslek odası başkanları ve belediye personelinin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Başkan Kanar "Duvarlarımız güzelce boyandı, yolumuz düzenlendi, parke taşlarla peyzajımız tamamlandı. Kamelyalar, çimlendirme, çocuk oyun parkı, kedi evi, atık lastiklerden dönüştürdüğümüz rengarenk oturma grupları ve hayvan heykelleri ile barınağımızı eşsiz bir sosyal yaşam alanı haline getirdik. Mustafakemalpaşamıza hayırlı olsun. Özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gören Hayvan Barınağımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, yardıma muhtaç ve sahipsiz sokak hayvanlarına kucak açtığı barınakta yenileme çalışmalarını tamamladı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın talimatıyla başlayan büyük değişim ve dönüşüm sonrası Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi rengarenk bir görünüme kavuştu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 81 ilin emniyet müdürlükleri bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliklerini işaret ederek, hayvanlara verilen önemin altını çizdi, emniyet teşkilatımız hayvanseverlerimizle el ele vererek onları daha çok koruma altına alacağız şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, barınağın iki yüz yardıma muhtaç hayvana bakılabilecek kapasitede olduğunu belirterek 24 saat hizmet verildiğini söyledi. Sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin ardından tekrar doğaya salındığını kaydeden Kocaman, "Hayvanları barınağa kapatıp onları doğaya salmamak bir zulümdür ve doğaya aykırıdır. Onları seviyor ve önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kanar, tanıtım toplantısının ardından barınağa katkı sunan veteriner hekimlere teşekkür belgesi verdi.

