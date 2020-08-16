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Mustafakemalpaşaspor Belediye BAL ligine yükseldi

BURSA HABERLERİ  | 16.08.2020 13:03 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle ligin bitimine bir hafta kala Süper Amatör Kümede oynanacak olan bütün maçların sonlandırılmasıyla şampiyonluk sevinci ve BAL ligi heyecanı yarım kalan Mustafakemalpaşaspor Belediye’de bayram havası esiyor.Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (BASKF) liglerin tescili kararı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) onayı ile aylardır süren belirsizlik son buldu.

Mustafakemalpaşaspor Belediye BAL ligine yükseldi

Korona virüs nedeniyle ligin bitimine bir hafta kala Süper Amatör Kümede oynanacak olan bütün maçların sonlandırılmasıyla şampiyonluk sevinci ve BAL ligi heyecanı yarım kalan Mustafakemalpaşaspor Belediye’de bayram havası esiyor.
Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (BASKF) liglerin tescili kararı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) onayı ile aylardır süren belirsizlik son buldu. Merakla beklenen karar açıklanarak Mustafakemalpaşaspor Belediye Futbol Kulübünün bir üst lige yükseldiği duyuruldu.
Sezon başından beri zirveyi kaptırmayan Kırmızı Şimşekler, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu garantilemiş ve Play-off oynamaya hak kazanmıştı. Korona virüs önlemleri nedeniyle maçların sonlandırılması bütün planları alt üst ederken alınan kararın ardından şimdi bütün ilçede bayram havası yaşanıyor.
’Söz verdik, yerine geldi’
Resmi açıklamanın ardından futbolcuları ve teknik heyeti tek tek arayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar yaptığı açıklamada ‘’Söz verdik, yerine geldi. Mustafakemalpaşa Belediye ailesi büyük bir aile, tüm aile fertlerimizle gece gündüz demeden çalışıp, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Bugünden itibaren kırmızı şimşekler BAL Ligi hedefiyle yetinmeyecek. Belediye Başkan Yardımcımız ve Kulüp Başkanımız Ercan Leblebi ile birlikte bir üst lige adımızı altın harflerle yazdırmak adına daha çok çalışacağız. Başta taraftarımız olmak üzere başarımızda büyük emekleri olan sporcularımıza, teknik direktörümüz Savaş Akgün hocamıza, sporcularımızın moral kaynağı Kirmasti Gençlik taraftarına ve şampiyonluğun asıl sahibi olan siz değerli hemşerilerimize teşekkür ediyorum.’’ dedi.
Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulüp Başkanı Ercan Leblebici yaptığı açıklamada "Karar haberini aldığımız ilk andan itibaren büyük bir sevinç yaşadık. Bütün ilçede adeta bayram havası esiyor. Sezonu açarken BAL hedefiyle açtık ve Belediye Başkanımız Mehmet Kanar, nasıl ki her sözünü yerine getiriyor. Şampiyonluk sözünü de yerine getirdi. Gururluyuz çok mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşaspor Belediye BAL ligine yükseldi

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