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Mustafkemalpaşa’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

BURSA HABERLERİ  | 30.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım için seferber olan Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin hazırladığı yardım tırı yola çıktı.Mustafakemalpaşa Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, depremzedeler için adeta bir biriyle yarıştı.

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım için seferber olan Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin hazırladığı yardım tırı yola çıktı.
Mustafakemalpaşa Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, depremzedeler için adeta bir biriyle yarıştı. Elazığ’da yaşanan depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Mustafakemalpaşlılar da sessiz kalmadı. Mustafakemalpaşa genelinde toplanan yardımlar Elazığ’daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Bot, giyim eşyası, battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi ve kuru gıda gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar Mustafakemalpaşalılar tarafından tıra yüklendi. Adnan Menderes Meydanından hareket eden yardım tırını Belediye Başkanı Mehmet Kanar uğurlarken, Mustafakemalpaşalıların yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak felaketler sadece bizde değil yabancı ülkelerde de olsa halkın yine yardım elini uzatacağını söyledi.
Türkiye’nin genel olarak fay hatları üzerinde olduğuna işaret eden Başkan Mehmet Kanar, “Gerekli önlemleri almalı ve ona göre yaşamalıyız. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını dilerken, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Yardımsever halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

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