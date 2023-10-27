MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Müstakbel Damat filmi nerede çekildi? FOX TV yayın akışı

Müstakbel Damat filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Ayça Erturan gibi isimleri bulunduran yerli komedi filmi Müstakbel Damat, FOX TV'de ekrana geliyor. İşte İlker Ayrık'ın hem oynayıp hem de yönetmenliğini yaptığı Müstakbel Damat filmi ile ilgili merak edilenler...
Hasan, sevgilisi Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.
Müstakbel Damat filminin oyuncu kadrosunda; İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten yer alıyor.
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Müstakbel Damat
22:30 Bambaşka Biri
23:45 Orta Sayfa
01:45 Hudutsuz SEvda
06:00 Kefaret