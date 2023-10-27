MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI: Müstakbel Damat filmi nerede çekildi? FOX TV yayın akışı

Müstakbel Damat filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu ve Ayça Erturan gibi isimleri bulunduran yerli komedi filmi Müstakbel Damat, FOX TV'de ekrana geliyor. İşte İlker Ayrık'ın hem oynayıp hem de yönetmenliğini yaptığı Müstakbel Damat filmi ile ilgili merak edilenler...

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ KONUSU

Hasan, sevgilisi Sema'nın ailesiyle tanışıp onları hemen evliliğe razı etmek için Kıbrıs yollarına düşer. Burası coğrafyası, şivesi, yaşaması tatlı, ama farklı bir yerdir. Yaşadığı onca aksiliğin ve şanssızlığın üstüne Hasan’ın sırlarını Çetin Ali Baba'dan saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

MÜSTAKBEL DAMAT FİLMİ OYUNCULARI

Müstakbel Damat filminin oyuncu kadrosunda; İlker Ayrık, Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Ayça Erturan, Aykut Taşkın, Suat Sungur, Ahu Sungur, Bilge Şen, Ferdi Akarnur, Ilgıt Uçum, Serkan Özcezarlı, M.Serdar Fırat ve Yücel Erten yer alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Müstakbel Damat

22:30 Bambaşka Biri

23:45 Orta Sayfa

01:45 Hudutsuz SEvda

06:00 Kefaret





