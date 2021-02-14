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Müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

14.02.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Açık Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil ikametin çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Açık Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 katlı müstakil ikametin çatısında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İkametin boş olması nedeni ile yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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