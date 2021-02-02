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Müstakil evde çıkan yangın zarara yol açtı

02.02.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Müstakil evde çıkan yangın zarara yol açtı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın nedeniyle maddi zarar oluştu.Mahsen Mahallesi Cami Sokak’ta 2 katlı müstakil evde, evin soba bacasından kaynaklı yangın çıktı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın nedeniyle maddi zarar oluştu.
Mahsen Mahallesi Cami Sokak’ta 2 katlı müstakil evde, evin soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiyeye ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, 2 araç 6 personelle Sönmez Ö.’ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı müstakil evin bacasından çıktığı belirlenen yangına müdahale etti. İtfaiye erlerinin söndürerek soğutma yaptığı yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, müstakil evde maddi zarar meydana geldi.

Müstakil evde çıkan yangın zarara yol açtı

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