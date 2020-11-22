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Müstakil evdeki yangın paniğe neden oldu

AKSARAY HABERLERİ  | 22.11.2020 23:23 | Son Güncelleme

Aksaray’da yabancı uyruklu şahısların kaldığı müstakil evde bilinmeyen nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aksaray’da yabancı uyruklu şahısların kaldığı müstakil evde bilinmeyen nedenden çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Bayram Baba Mahallesi 3508 sokakta bulunan müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahısların kaldığı evde bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatı kısmı tutuşan ve yoğun dumanın sardığı yangını fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın, yarım saat süren çalışma sonucu tamamen söndürülürken, polis ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

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