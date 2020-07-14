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Müstakil evden yükselen alevler, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.07.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kayseri’de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde bulunan müstakil evin ön tarafında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kayseri’de müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde bulunan müstakil evin ön tarafında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlerin yükseldiği yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınırken, evin ön kısmında bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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