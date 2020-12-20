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Müstakil evin çatısından düşen yaşlı adam yaralandı

AKSARAY HABERLERİ  | 20.12.2020 20:58 | Son Güncelleme

Aksaray’da müstakil evinin yanına kümes yapmak isterken çıktığı çatıdan düşen vatandaş dengesini kaybederek düştü.

Aksaray’da müstakil evinin yanına kümes yapmak isterken çıktığı çatıdan düşen vatandaş dengesini kaybederek düştü. Yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay, Çiftlik Mahallesi 6314 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 56 yaşındaki İbrahim Ulu, tek katlı müstakil evinin bitişiğine tel örgüyle kümes yapmak istedi. Bunun için telleri müstakil evinin çatısına bağlamak için çatıya çıkan yaşlı adam, telleri bağladığı sırada aniden dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. polis memurları ve sağlıkçılar tarafından sedyeye alınan yaşlı adam ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın vücudunda kırıklar olduğunu belirlenirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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