YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.04.2020 10:14 | Son Güncelleme

Kayseri’de müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, boş olan müstakil ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Kayseri’de müstakil ikamette çıkan yangın, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak üzerinde gerçekleşen olayda, boş olan müstakil ikamette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kilitli olan evin kapısını kırarak, alevlere müdahale etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, ikametin boş ve içerisinde kimsenin olmaması da olası bir can kaybının önüne geçti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

’Erkenci çağla’ tezgahlarda

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Diyarbakır’da sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı

Diyarbakır’da sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla kurtarıldı

Tepebaşı’nın sanat arşivi sanal ortamda

Tepebaşı’nın sanat arşivi sanal ortamda

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Arvas: “Yoğun bakım yatak kapasitesi bakımından dünyada birinci sıradayız”

Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha

Başkentte öğrencilere bir ulaşım kolaylığı daha

Kayseri Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
04:50
Sabah
06:14
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:09
Yatsı
20:28

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Çilingir Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Hasçalık Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Umay Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Murat Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Karabulut Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eymen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Berna Gözbaşı’dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Bağış

Berna Gözbaşı’dan Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’ne Anlamlı Bağış

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Babasını öldüren sanığa kardeşinden, “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi

Babasını öldüren sanığa kardeşinden, “İnşallah içeride geberirsin” tepkisi

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

Öz kızını taciz edip porno izletti

Öz kızını taciz edip porno izletti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.