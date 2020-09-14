YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Muş’tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı

Muş’tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı

MUŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 09:03 | Son Güncelleme

Muş’ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, yetiştirdikleri kuzuları büyük şehirlerin et ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarla sevk ediyor.Sevkiyatı yapılan kuzularla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, Muş’ta küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu söyledi.

Muş’ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, yetiştirdikleri kuzuları büyük şehirlerin et ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarla sevk ediyor.
Sevkiyatı yapılan kuzularla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, Muş’ta küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu ifade eden Salkım, “Hayvancılık bizim hayatımızda önemli bir yere sahip. Özellikle pandemi döneminde küçükbaş hayvan eti tüketimi önemli bir rol alıyor hayatımızda. Muş’ta kuzu satışlarımız 8 ve 9’uncu ayda başlamaktadır. Ortalama olarak yıllık 250 bin civarında kuzu satışı yapıyoruz. Kuzularımızı buradan Diyarbakır, Gaziantep ve Adana’ya göndermekteyiz. Satışa gönderilen kuzularımız genellikle 7-8 aylık hayvanlar. Ortalama olarak bir kuzumuzun canlı olarak ağırlığı 45-55 kilogram arasında değişiyor. Kuzular buradan kesim için gönderiliyor, besiye alınmıyor. Küçükbaş hayvan etine özen göstermemiz lazım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktıKylie'den olay yaratan paylaşım! Bakan bir daha baktı
Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz Çok az kişi biliyor! Mucizevi etkisi inanılmaz
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Huzura kavuşan Çemikare Yaylası'nda bal üretiyorlar
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Aydın'da kayınbirader enişte kavgası: 2 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Bozkurt’a çiçekle karşılama yapıldı
Edremit’te ev yangını yangını
Edremit’te ev yangını yangını

Muş Namaz Vakitleri 14 Eylül Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:48
Öğle
12:15
İkindi
15:46
Akşam
18:32
Yatsı
19:49

Muş Nöbetçi Eczaneler14 Eylül Pazartesi

Yetişgin Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Başak Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.