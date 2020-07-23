Muş’tan çevre illere saman sevkiyatı

Muş’ta ot ve yonca hasadı yapan çiftçiler, ihtiyaç fazlası samanı çevre illere gönderiyor.

Kentte geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşların ot biçme mesaileri devam ediyor. Merkeze bağlı Aşağısızma ve Sürügüden köylerinde kavurucu sıcakta ot hasadı yapan vatandaşlar, elde ettikleri otu samana çevirerek ihtiyaç fazlasını çevre illere satıyor. Sipariş alınan saman, torbalara doldurularak tır ve kamyonlarla sevk ediliyor.

Sürügüden köyünde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan vatandaşlarda Nazım Şancı, bu yıl ot fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, “Yağmur iyiydi. Ot bu sene çok iyi, fiyatları da yüksek. Fiyat aralığı bin 200 ile bin 300 arasında değişiyor. İhtiyacımız kadar otu kendimize alıp fazlasını da çevre illere satıyoruz” dedi.

Kamyona saman yükleyen işçilerden Muhlis Gezen ise saman işi yaptıklarını ifade ederek, “Buradan yüklediğimiz samanı Bingöl’ün Solhan ilçesine gönderiyoruz. Kamyona 450 çuval saman yükledik. Ton hesabı çalışıyoruz. Yükleme işi 3 saat, doldurma da 3-4 saat sürüyor. Samanın tonu bin 100- bin 200 arasında değişiyor. Kamyona yüklediğimiz samanı Erzurum, Varto, Karlıova ve Bingöl’e gönderiyoruz” diye konuştu.

