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Müştemilat Kumpanya’nın yaz konserleri başlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 02.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzik ziyafetini bu kez sahillere taşıyor.

Müştemilat Kumpanya’nın yaz konserleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, müzik ziyafetini bu kez sahillere taşıyor. Dünya ezgilerini Anadolu’nun müzikal zenginliğiyle harmanlayan “Müştemilat Kumpanya”, temmuz ve ağustos aylarında 9 ilçede 10 ayrı noktada “Sahilde Tango” konserleri verecek.
“Senin için sanat” sloganıyla müzikal faaliyetlerini sürdüren Müştemilat Kumpanya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla bu yaz sahillerde müzikseverlere seslenecek. “Müştemilat Kumpanya”, temmuz ve ağustos aylarında 9 ilçede 10 ayrı noktada “Sahilde Tango” konserleri verecek. Konser serisi 4 Temmuz Cuma akşamı 20.30’da Urla’da başlayacak ve 5 Temmuz’da Eski Foça Beş Kapılar Kalesi, 7 Temmuz’da Karaburun Cumhuriyet Meydanı, 9 Temmuz’da Çeşme Meydanı 10 Temmuz’da Seferihisar Sığacık Kalesi, 3 Ağustos’ta Özdere Meydanı, 5 Ağustos’ta Yeni Foça Belediye Sosyal Tesisleri, 6 Ağustos’ta Urla Kum Denizi, 11 Ağustos’ta Selçuk Pamucak Sahili ve 12 Ağustos’ta Mordoğan Cumhuriyet Meydanı’ndaki dinletilerle sürecek. Konserler saat 20.30’da başlayacak ve ücretsiz olacak.

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