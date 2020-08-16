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Müştemilatta çıkan yangın korkuttu

DENİZLİ HABERLERİ  | 16.08.2020 13:48 | Son Güncelleme

Denizli’de müştemilatta çıkan yangın paniğe neden oldu.

Denizli’de müştemilatta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu alevler kontrol altına alındı.
Yangın, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kullanılmayan müştemilatta henüz bilinmeyen bir sebeple duman ve alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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