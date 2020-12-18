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Müşterek projeleri görüştüler

MANİSA HABERLERİ  | 18.12.2020 13:19 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Karayolları 2.

Müşterek projeleri görüştüler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli’yi ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arasındaki müşterek projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya; Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetini Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ağırladı. Gönenli’ye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları ve projeleri hakkında da bilgiler verdi. Ziyarette kurumlar arasındaki müşterek projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulurken, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, ziyaretleri nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi heyetine teşekkür etti.

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