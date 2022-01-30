Muş'un bazı köylerinde tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı

Muş'un kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yüksek rakımlı köylerinde, tek katlı evler ve ahırlar karla kaplandı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkeze 48 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Yukarı Yongalı köyünde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaşmasıyla tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

İş makinelerinin giremediği bölgelerde kendi imkanlarıyla açtıkları patika yolları kullanan köylüler, evlerin çevresinde biriken karları da güçlükle temizleyebildi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, kar yağışının yaşamlarını zorlaştırdığını söyledi.

Köyün içindeki ulaşımı açtıkları patika yollarla sağladıklarını anlatan Omur, "Kar yüksekliği insan boyunu geçmiş durumda. Ev ve ahırlarımız arasında kar tüneli açıyoruz adeta. Kışın evlerimiz, ahırlarımız, samanlar metrelerce karın altında kalıyor." diye konuştu.

Mustafa Yöndem ise kar kalınlığının 2 metreye ulaştığını belirterek, "Tüm evler kara gömülmüş durumda. Evlerin ve ahırların üstüne biriken karları temizliyoruz. Patika yollar açıyoruz. Kışı burada zor şartlarda geçiriyoruz." dedi.

