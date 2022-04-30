Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlandı

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajı okundu.

Vali İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, memleketin zor günlerinde milletin her zaman ferasetiyle zorlukları aşmayı bildiğini belirterek, "Bundan 105 yıl önce bu güzide memlekette Muş halkı, tüm Türkiye'de de bu aziz millet büyük gayretleriyle, fedakarlıklarıyla bize emanet vatanı düşmandan kurtarmıştır. Biz de bu emaneti canımız pahasına kendi evlatlarımıza bir kutsal emanet olarak koruyarak tevdi edeceğiz." dedi.

Törene, İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz ve kurum amirleri katıldı.

