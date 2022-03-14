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Muş'un Yukarıyongalı köyünde evler kar altında kaldı

14.03.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köy sakinlerinden Eyüp Omur: - "Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz kar altında kayboldu. 57 yaşındayım, ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum"

Muş'ta merkeze bağlı Yukarıyongalı köyünde bir haftadır etkili olan kar ve fırtına nedeniyle tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

Türkiye'nin en çok kar yağan illerinden Muş'ta, geçen haftadan bu yana kar aralıklarla devam ediyor.

Merkeze 50 kilometre uzaklıkta 1800 rakımlı 80 haneli Yukarıyongalı köyünde, tek katlı evler, ahırlar, araçlar ve hayvanlar için biriktirilen otlar kar altında kaldı.

İş makinelerinin giremediği bölgelerde kendi imkanlarıyla açtıkları yolları kullanan köylüler, evlerin çevresinde biriken karları da güçlükle temizleyebildi.

Köy sakinlerinden Eyüp Omur, gazetecilere, bahar mevsimini beklerken kar sürpriziyle karşılaştıklarını belirtti.

Kardan tüneller açarak ahırlara ve komşulara gidebildiklerini anlatan Omur, "Evlerimiz, araçlarımız, ahırlarımız, her şeyimiz kar altında kayboldu. 57 yaşındayım, ilk kez bu kadar kar yağdığını görüyorum. Bütün evlerin önünde tüneller açarak komşularımıza ve ahırlarımıza gidiyoruz. Bugünlerde iki metreden fazla kar yağdı." ifadelerini kullandı.

- "Evden tünel açarak çıktım

Mikail Özçelik ise köyde bir haftadan bu yana yağan kar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Evden çıkamıyoruz. Sabah evden tünel açarak çıktım. İki metreden fazla kar var. Yazı beklerken kış bizi yakaladı. Hayvanların yemi de bitti. Son zamanlarda ilk kez bu kadar kar gördüm." diye konuştu.

79 yaşındaki Sabri Yöndem de "Yıllardır ilk kez bu kadar kar yağdığını gördüm. Kış geri geldi. Evin önünü kürekle temizliyorum. Her gün kar atıyorum." dedi.

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