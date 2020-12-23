"Mutasyona uğrayan Kovid-19 yüzde 70 daha bulaşıcı" öngörüsü

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammed Fatih Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 daha fazla bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini belirterek, "Yeni tip virüsü aşı baskılayacak. Önümüzdeki bahar veya yaz aylarında bu virüsün artık normal bir grip gibi düşük sayıda kişiyi enfekte ettiği ve insan hayatı kaybına bu derece yol açmadığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Evcimik, Kovid-19'un mutasyona uğramış hali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-20, yani Kovid-19'un mutasyona uğramış halinin yüzde 70 oranında daha bulaştırıcı özelliklere sahip olabileceğini aktaran Evcimik, "Bu durum bize R0 dediğimiz bulaştırma katsayısının 0.4 oranında artırdığını anlatıyor. Bu da daha bulaşıcı bir virüsle karşılaşacağımız ve daha çabuk enfekte olacağımız anlamına geliyor. Özellikle bu virüsün yayılımı kış aylarında daha fazla. Tam da kış aylarında mutant virüsle karşılaştığımız için bulaşıcılığının çok yüksek olacağını gösteriyor. Bu bir yıllık süreç içerisinde Kovid-19 yüzlerce mutasyona uğradı ama bulaşıcılık oranını artırmadı ama İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-20 maalesef bulaşıcılık oranını artırdı." değerlendirmesinde bulundu.