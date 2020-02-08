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Müteahhitlere “yönetmelik” anlatıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 08.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü iş birliği ile yapı müteahhitlere yönelik, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.“Rehberlik yapmaya devam ediyoruz”Samsun TSO binasında düzenlenen toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztel, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, firmalarımıza rehberlik yapmayı ve yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı, birincil vazife olarak kabul ediyoruz.

Müteahhitlere “yönetmelik” anlatıldı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğü iş birliği ile yapı müteahhitlere yönelik, “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

“Rehberlik yapmaya devam ediyoruz”
Samsun TSO binasında düzenlenen toplantıda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztel, “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak sürekli değişen yerel ve küresel iş yapma ortamında, firmalarımıza rehberlik yapmayı ve yerel kalkınma faaliyetlerine katkı yapmayı, birincil vazife olarak kabul ediyoruz. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete’de Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik yayınlandı. Bu hepimizin iş yapma sistemini etkileyecek bir konu. Dolayısıyla bilgi sahibi olmamız önemli. Bu nedenle konunun uzmanı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yetkili konuklarımızla yönetmeliğe ilişkin bir bilgilendirme programı organize ettik” dedi.

Sunum yapıldı
Ardından da Çevre ve Şehircilik Samsun İl Müdürlüğünden Yapı Denetim Şube Müdürü Osman Aktaş, yönetmelik hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Sunumun ardından Osman Aktaş, katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Müteahhitlere “yönetmelik” anlatıldı

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