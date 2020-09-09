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Mütercimler hakkında suç duyurusu

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) Hakkari İl Temsilciliği öncülüğünde imam hatiplere hakaret eden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) öncülüğünde Eğitim Destek Platformu, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Diyanet Vakfı, İnsan ve Medeniyet Harekatı, TÜGVA, Yeni Dünya Vakfı, Hak-Da Platformu, Memur Sen ve bileşenleri Cihannuma, bir programda imam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) Hakkari İl Temsilciliği öncülüğünde imam hatiplere hakaret eden Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) öncülüğünde Eğitim Destek Platformu, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, Diyanet Vakfı, İnsan ve Medeniyet Harekatı, TÜGVA, Yeni Dünya Vakfı, Hak-Da Platformu, Memur Sen ve bileşenleri Cihannuma, bir programda imam hatiplilere hakaret eden Erol Mütercimler hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunu ardından adliye binası önünde açıklama yapan ÖNDER Hakkari İl Temsilcisi Adil Demir, bir televizyon kanalında imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Erol Mütercimler hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama” fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Bu haddi aşan davranışından dolayı kamu davası açılmasını talep ettiklerini ifade eden Demir, “Erol Mütercimler, imam hatip mezunlarına alenen hakarette bulunarak aşağılamıştır. Suçun basın-yayın yoluyla işlenmesi, televizyonun youtube kanalı üzerinden videoya hala ulaşılabiliyor olması ise üzüntümüzü arttırmıştır. İmam hatip camiası; bugün 1 milyon 400 bin öğrencisi, on milyonlarca mezunu ve mensubu olan geniş bir ailedir. 69 yıldır eğitim hayatına devam eden imam hatip okulları ülkemiz, milletimiz ve medeniyetimiz için çok değerli alimler, doktorlar, mühendisler, edebiyatçılar, siyasetçiler ve devlet adamları yetiştirmiştir. Bu isimler dün olduğu gibi bugün de ülkenin dört bir yanında hizmet vermektedir. Bugün, çocuğunun hem dini ilimler hem de fen bilimleri eğitimi alması, günün gerektirdiği becerilerle donanması için ailelerin ve gençlerimizin tercihi imam hatip liseleri olmaktadır. Son yıllarda program çeşitliliğine giden okullarımız öğrenciler için cazibe merkezi olmuştur. İmam hatiplilere yöneltilen iftiralar ve mesnetsiz iddialar, aşağılayıcı-küçük düşürücü ifadeler, sadece bu camiayı değil Türkiye’yi, 83 milyonluk ülkemizi, birliğimizi ve dirliğimizi hedef almaktadır. Ayrışma ve kamplaşmayı körükleyenler bilmelidirler ki, bu davranış ülkemize yönelik kötü emel sahiplerinin değirmenine su taşımaktadır. İşte bu gerekçe ile camiamıza yönelik iğrenç, aşağılık ithamlarda bulunan Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz” dedi.

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Bulutlar Eczanesi
Yuksekova
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