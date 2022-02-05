MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mutfağa giren Kıvanç Tatlıtuğ elleriyle hazırladı! Başak Dizer'den gelen yorum dikkat çekti

Mutfağa giren Kıvanç Tatlıtuğ elleriyle hazırladı! Başak Dizer'den gelen yorum dikkat çekti

05.02.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır ekrandan uzak olan Kıvanç Tatlıtuğ, yokluğunu Instagram paylaşımlarıyla gidermeye çalışıyor. Son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı sallayan Kıvanç Tatlıtuğ, aldığı eğitim sonrası mutfağa girerek elmalı turta yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Dakikalar içinde binlerce beğeni alan Tatlıtuğ'a, bebek bekleyen eşi Başak Dizer'den gelen yorum dikkatlerden kaçmadı.

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni bir paylaşım geldi.

kivanc (8)

Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamalamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

kivanc (2)

Aşçılığa büyük ilgi duyan ve hobi olarak öğrenen Tatlıtuğ'a dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

rtfg

En dikkat çeken yorum ise Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den. "Şekerci mi baban senin?" yazan Dizer, a ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!Gürsel Tekin'le evlenen Mehtap Özkan’ın sosyal medyasında dikkat çeken detay!
Ekranlarda yaprak dökümü! Dev bütçeli dizi reytinglere yenildiEkranlarda yaprak dökümü! Dev bütçeli dizi reytinglere yenildi
Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''Survivor isyanı! ''Sert düşerim, paramparça ederim!''
Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Veliler fark etti, duyan inanamadı! Okul müdürü açığa alındı

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Elektrik faturalarında yeni bir tarife daha geliyor! Çalışmalar başlatıldı…

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Gomis'ten duygulandıran açıklama!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın son halini görenler şaşırıyor! Antrenman fotoğrafı...

İlginizi Çekebilir

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Silikonlarını çıkarttırdı! “Manevi huzura erişmek için...”

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Arabasının bagajında çıplak adam bulunca şoke oldu

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Transparan pantolonla yürüdü! Cinsel organı gözükünce...

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Çocuk sayısı şaşırttı! “Dünyanın en üretken sperm donörüyüm”

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

Bu yöntemi öğrenen elma kabuklarını bir daha çöpe atmıyor

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

En ilginç şikayetler belli oldu! “Ayranın içinden çiğnenmiş...”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.