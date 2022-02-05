Mutfağa giren Kıvanç Tatlıtuğ elleriyle hazırladı! Başak Dizer'den gelen yorum dikkat çekti

Eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile mutlu bir evliliği olan ve baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'dan yeni bir paylaşım geldi.

Profesyonel aşçılık eğitiminde dördüncü ayını tamalamak üzere olan Kıvanç Tatlıtuğ, hünerlerini yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Aşçılığa büyük ilgi duyan ve hobi olarak öğrenen Tatlıtuğ'a dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

En dikkat çeken yorum ise Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den. "Şekerci mi baban senin?" yazan Dizer, a ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

