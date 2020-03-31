Mutfak tüpündeki gaz kaçağından etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Fethiye ilçesinde mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen 83 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi 73 Sokak'ta yalnız yaşayan Huriye A'ya seslenen komşuları, yaşlı kadından cevap alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz halde buldu.
Mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendiği belirlenen Huriye A, ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Huriye A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.