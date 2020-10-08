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Mutfakta yangın çıktı, vatandaşlar eğlenmeye devam etti

AYDIN HABERLERİ  | 08.10.2020 09:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir mekanın mutfak kısmında ufak çaplı yangın çıktı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir mekanın mutfak kısmında ufak çaplı yangın çıktı. Mekanda oturan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesine aldırmadan alkol alıp eğlenmeye devam etti.
Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın ikinci katında bulunan eğlence mekanından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanların yükseldiği mekanda oturan vatandaşlar, dumanları aldırış etmeden alkol alıp eğlenmeye devam etti. İtfaiye ekipleri kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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