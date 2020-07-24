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Mutki Kaymakamı Şahin’den BEÜ Rektörüne veda ziyareti

BİTLİS HABERLERİ  | 24.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Bitlis’in Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof.

Mutki Kaymakamı Şahin’den BEÜ Rektörüne veda ziyareti

Bitlis’in Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a veda ziyaretinde bulundu.
Mülki idare amirleri atama kararnamesi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne atanan Mutki Kaymakamı Muhammed Serkan Şahin, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım’a veda ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Şahin, yazdığı kitabı Rektör Prof. Dr. Yardım’a hediye etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardım, konuğu Muhammed Serkan Şahin’e yeni görev yerinde başarılar diledi.

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