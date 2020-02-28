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Mutlak koruma havzasındaki kaçak yapılar yıkıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 28.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde yapılan kaçak yapılar tek tek yıkıldı.Büyükçekmece ilçesi, Kararağaç mahallesi Eskice mevki’inde imarsız ve kaçak inşa edilen 5 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde yapılan kaçak yapılar tek tek yıkıldı.
Büyükçekmece ilçesi, Kararağaç mahallesi Eskice mevki’inde imarsız ve kaçak inşa edilen 5 yapıyı tespit eden Büyükçekmece Belediyesi, yapı sahiplerine yaptığı tebligatın ardından yıkım işlemini gerçekleştirdi. İstanbul’un hayat damarlarından olan Büyükçekmece Gölü çevresinde içme suyu kaynaklarını korumak için mücadele veren Büyükçekmece Belediyesi, 2018 yılında ve 2019 yerel seçimleri öncesinde “İmar Affı” yasasını su-i istimal edilerek kaçak yapılan 52 yapıyı yıkmıştı.

“İçme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Büyükçekmece sınırları içerisinde kaçak yapılaşmaya müsaade edilmeyeceğini belirterek, “İstanbul’un en önemli içme suyu toplama havzasını korumakta kararlıyız. Bugüne kadar göstermiş olduğumuz kararlılığı aynı şekilde sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

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