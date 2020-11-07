Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi

Başakşehir Belediyesi temiz enerjiyi destekleyen projelerine bir yenisini daha ekledi. Kayaşehir 7. Bölge’de yapımına başlanan çift yönde 22 kilometrelik bisiklet yolunun ilk etabı tamamlandı. 2,4 kilometrelik ilk etapta, ilk pedalı Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu çevirdi.

Başakşehir Belediyesi tarafından “Bisiklet Dostu Şehir” sloganı ile başlatılan ve Türkiye Belediyeler Birliğinin ödüle layık gördüğü bisiklet yolu projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul’da şehir içi ulaşımı sağlayacak ilk bisiklet yolunun ilk etap çalışmaları tamamlandı.

İlk etap 2,4 kilometre uzunluğunda

Kayaşehir 7. Bölge’de hizmete açılan 2,4 kilometrelik bisiklet yolunda ilk pedalı Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu çevirdi. Projeye ilişkin yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, “Projeyle birlikte İstanbul için ve mahalleler arasındaki ulaşıma alternatif sunmuş olacağız. Böylece şehir içi ulaşımı hafifleterek keyifli bir hale getireceğiz” dedi.

24 kilometrelik yeni bisiklet yolu müjdesi

Hizmete açılan bisiklet yolu üzerinde tüm güvenlik önlemleri de alındı. Gidiş-geliş 240 santimetre genişliğinde olan bisiklet yoluna bisiklet park noktaları, bisiklet tamir istasyonları, yön ve mesafe tabelaları, trafik düzenleyici ve uyarıcı levhaları yerleştirildi. Bisiklet yolu yapılırken araç yolları daraltılmadı, 2 şeritli yol genişliği korundu.

Başkan Kartoğlu, Başakşehirlilere bir müjdeli haber daha verdi. Başkan Kartoğlu, ilk projeye ek olarak çift yönde 24 kilometrelik yeni bir bisiklet yolu projesinin de sonuna geldiklerini ifade etti. Kısa süre içerisinde bu projenin yapımına başlayacaklarını söyledi.