Mut’ta sokağa çıkma yasağı ve mesafe kuralına uymayan 6 gence ceza

Mersin’in Mut ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaş altı 1 genç ile sosyal mesafe kuralına uymayan 5 gence cezai işlem uyguladı.

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıktığı tespit edilen 20 yaş altı F.İ., isimli şahıs ile sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen H.A.E., M.K., E.G., M.S. ve S.A. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine aykırı davranmaları nedeniyle tutanak tanzim edildi.

Amaç ceza kesmek değil toplum sağlığını korumak olduğunu söyleyen Mut İlçe Kaymakamı Muammer Köken, “Denetimlerin aralıksız devam edecek. Vatandaşları duyarlı olmaya ve korona salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalara uymaya davet etti.”

