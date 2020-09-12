YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı

MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.09.2020 12:22 | Son Güncelleme

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası Havalimanına sahip Muğla’da bu havalimanlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında Bodrum-Milas Havaalanına 43 bin 48 yolcu, Dalaman Havaalanına 31 bin 408 yolcu taşıdı.

MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı

Dalaman ve Milas-Bodrum gibi iki uluslararası Havalimanına sahip Muğla’da bu havalimanlarına Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihleri arasında Bodrum-Milas Havaalanına 43 bin 48 yolcu, Dalaman Havaalanına 31 bin 408 yolcu taşıdı. Pandemi sonrası havaalanları 4 Haziran tarihinden itibaren yeniden hizmet vermeye başladı. MUTTAŞ 4 Haziran 2020 tarihinde 10 Eylül 2020 tarihine kadar Bodrum-Milas Havaalanına 52 bin 255, Dalaman Havaalanına 52 bin 476 yolcu taşırdı. 2020 yılı Eylül ayına kadar toplamda 179 bin 187 yolcu taşındı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulundurduğu MUTTAŞ ile havaalanı taşımacılığında da önemli sayıda yolcu taşıdı. 2014 yılı Temmuz ayında vatandaşlardan gelen yoğun talep sonrası kurulan MUTTAŞ havaalanı taşımacılığı ile Muğla’da 3 Milyon 444 bin 532 yolcuya hizmet verdi.

MUTTAŞ 3 Milyon 444 Bin Yolcu Taşıdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREğlenceli başladı, tatsız bittiEğlenceli başladı, tatsız bitti
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Gaziantep’te tepki çeken sulama
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
Samsunspor, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
İŞKUR tarafından okullara 734 personel alınacak
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü değişti
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
Yolda yürürken aniden yere düşen genç panik oluşturdu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Trabzonspor rekabetinde 131. randevu

Muğla Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:08
İkindi
16:40
Akşam
19:27
Yatsı
20:43

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Eylül Cumartesi

Deniz Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Turunç Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
Baba ve oğula evlerinin önünde pusu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Bodrum ve Milas’ta deniz kıyılarını, kültür balıkçıları temizleyecek
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
Lezbiyen çift Fethiye'de evlendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.