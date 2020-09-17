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Mut’un çöpü geri dönüşüme gönderiliyor

MERSİN HABERLERİ  | 17.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde toplanan çöpler geri dönüşüme gönderiliyor.Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaya, temiz bir Mut için gündüz 5, gece 4 vardiye ile ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bulunduğumuz alanda toplanan çöpleri Mersin’e geri dönüşüme gönderiyoruz.

Mersin’in Mut ilçesinde toplanan çöpler geri dönüşüme gönderiliyor.
Mut Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Kaya, temiz bir Mut için gündüz 5, gece 4 vardiye ile ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bulunduğumuz alanda toplanan çöpleri Mersin’e geri dönüşüme gönderiyoruz. Bu çöpleri toplarken hem Mut halkına hem de bize büyük sorumluluk düşüyor. Sorumluluğun çoğunluğu bizde. Temiz bir Mut meydana getirmeliyiz ama bunu yaparken evsel atıklarla katı atıkları bir birinden ayırmamız lazım. Buraya gelen araçlar hem taşımada hem de araçların arkasındaki sistemlerde katı atıklar çöplere atıldığında çok büyük problemlerle karşı karşıya geliyoruz. Bu araç arızası olur, yük fazlalığı olur, bunun için vatandaşlarımıza da bazı görevler düşüyor" dedi.

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