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Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukata hapis cezası

20.09.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukata hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan avukat, 15 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık avukat O.K. sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, sanık ve müşteki avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada esasa yönelik savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek beraatını talep etti.

Müşteki avukatı ise sanığın cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, müvekkilini 42 milyon lira dolandırdığı iddia edilen avukat O.K'ye "belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 10 yıl hapis, 330 bin lira para cezası verdi.

Tutuksuz sanık için tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkartıldı.

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