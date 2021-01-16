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Müze yapılacak diye toplanan eşyalar çürümeye terk edildi

16.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Müze yapılacak diye toplanan eşyalar çürümeye terk edildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde oluşturulması için toplanan ilk motorlu dokuma tezgahı, stadyumunda çürümeye terk edildi.Denizli’nin Buldan ilçesinde yıllar önce müze oluşturulması için birçok kişiden tarihi eşyalar toplandı.

Denizli’nin Buldan ilçesinde oluşturulması için toplanan ilk motorlu dokuma tezgahı, stadyumunda çürümeye terk edildi.
Denizli’nin Buldan ilçesinde yıllar önce müze oluşturulması için birçok kişiden tarihi eşyalar toplandı. Belediye tarafından tek tek toplanan eşyalar arasında hem sahibi hem de ilçede ki vatandaşlar için büyük öneme sahip olan ve ilçede ilk olma özelliğine sahip motorlu dokuma tezgahı da vardı. Ahmet Tuncay’ın öncülük ettiği kampanyaya motorlu tezgahını bağışladı. Dörteylül İlkokulunda toplanan ve büyüyerek ilerleyen kampanya sonrası eşyalar Buldan Belediyesi Kültür Merkezinde taşındı. Eskiden ceza evi olan boşaltıldıktan sonra ise hem Ege Bölgesi’nde hem de kentte örnek olacak şekilde adeta üretim merkezi haline gelen Kültür Merkezinde sergilenmeye başladı. Bölgede büyük öneme sahip olan Buldan Belediyesi Kültür Merkezinin faaliyetlerine ara vermesi ile bir birinden değerli eşyalar ise çürümeye terk edildi. İlçe stadında kuytu köşesine bırakılan ilçenin tarihinde büyük öneme sahip olan asırlık dokuma tezgahı adeta çürümeye bırakıldı.

Müze yapılacak diye toplanan eşyalar çürümeye terk edildi

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