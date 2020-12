Müziğin altın çocuğu ödüle doymuyor

Pandemide ikinci ödülü

Başarılı piyanist, geçtiğimiz Ağustos ayında da bu yıl 6.’sı çevrimiçi olarak düzenlenen, 16 ülkeden yeteneklerin katıldığı Baden-Wütrttemberg Uluslararası Müzik Yarışmasında ikinci olmuştu. Piyanist annesi ve keman sanatçısı babasının büyük desteği ile müziğe küçük yaşlarda ilgi duyan Güzelyalı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Çınara Manaflı, ilk ödülünü 5 yaşında aldı. 2014 yılında Mozart Akademi Ulusal Piyano Yarışmasında jüri özel ödülüne layık görülen genç yetenek, aynı yıl İngiltere Newcastle Piyano Yarışmasında birincilik ödülünü elde etti. 2015 yılında hem Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülünü alan hem de İtalya’nın Lovere şehrinde düzenlenen Tadini Uluslararası Piyano Yarışmasında kendi kategorisinde birinci olan Çınara, her yıl müziğe daha da tutkuyla bağlandı. Sırasıyla Milano’da düzenlenen Piano Talents Uluslararası Yarışmasında, 2017 İzmir Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında, 2017 Almanya’da Geilenkirchen Euregion Uluslararası Piyano Yarışmasında ikincilik ödülleri kazanan Çınara, 2018 Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışmasında birincilik aldı. 3 yıldır çalışmalarını YÜSEM Müzik Akademisi’nin öğrencisi olarak sürdüren Manaflı, geçtiğimiz yıl da Rusya’nın St. Petersburg kentinde gerçekleştirilen Viva İl Piano Uluslararası Piyano Yarışmasından elde ettiği 3.’lük derecesiyle Carnegie Hall’de konser gerçekleştirmeye hak kazanmıştı. Genç yetenek, New York’ta bulunan dünyanın en ünlü konser salonlarından Carnegie Hall’de başarılı bir konsere imza atmış ve New York Viva-Music Uluslararası Klasik Müzik Yarışmasına da katılıp ikincilik ödülünün sahibi olmuştu.