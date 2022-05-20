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Müzik platformu "Coke Studio" yeni filmiyle tanıtıldı

20.05.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik platformu "Coke Studio" yeni filmiyle tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın dört bir yanından yeni müzisyenleri bir araya getiren "Coke Studio"nun global lansmanı, Queen'in ikonik şarkılarından "A Kind Of Magic" parçasına saygı niteliği taşıyan özel bir film ile yapıldı.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin 2008'de Pakistan'da başlattığı ve küresel bir alana taşıdığı platform, yeni yeteneklerle iş birliği yapmak, müzikseverlere benzersiz bir müzik deneyimi yaşatmak ve sunmak için fırsat sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Küresel Yaratıcı Strateji ve İçerik Başkanı Pratik Thakar, "Coke Studio, Coca-Cola'nın 'gerçek mucize' felsefesinin uzantısı olarak meydana geldi. Coke Studio, müziğin insanları birleştirici ve canlandırıcı olma konusundaki benzersiz yeteneği sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki müzikseverlerin bir araya gelip yeni bir deneyim yaşamaları için bir bağlantı noktası sağlıyor. Platformun lansmanını Queen grubunun 'A Kind of Magic' adlı parçasını yedi müzisyen ile birlikte yeniden derlediği 'The Conductor' adlı global bir filmle gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

- Genç müzisyen Ekin Beril de projede yer alıyor

Çalışma, müziğe kendi tarzını katan ve şarkıyı yeniden tasarlayan gelecek vadeden genç sanatçılarla hazırlandı.

Global filmde, Türk elektro-pop prodüktörü Ekin Beril, Amerikalı R&B müzisyeni Ari Lennox, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Griff, Latin kentsel popun temsilcilerinden Mariah Angeliq, Nijeryalı şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Tems, Hint kökenli Kanadalı rap şarkıcısı ve prodüktör Tesher ve farklı dillerde şarkı söyleyen kadın K-Pop grubu TRI.BE yer alıyor.

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